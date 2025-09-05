Incredibile ma vero: McGregor scende in politica e si candida a presidente dell'Irlanda!

Il pluricampione di arti marziali miste (Mma) Conor McGregor ha annunciato l'intenzione a candidarsi come Presidente dell'Irlanda: "Vi invito a contattare oggi stesso i vostri consiglieri di contea e a chiedere loro di nominarmiCittadini d’Irlanda, il momento del vero cambiamento è adesso! Come Presidente, non firmerò nessuna legge finché non sarà rimandata prima al popolo!".

Lo ha annunciato lo stesso McGregor in un post sui social che accompagna il video girato fuori dai cancelli degli edifici governativi irlandesi a Dublino, in Irlanda. Ma la sua corsa potrebbe non essere così in discesa, per via della mancanza di affiliazione politica e per i suoi precedenti fuori dal ring, che includono accuse di aggressione sessuale.

