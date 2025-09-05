Ngonge: "Scudetto con il Napoli? Non lo dimenticherò mai, la città è esplosa di gioia"

Notizie Napoli calcio -Â Cyril Ngonge,Â neo attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni diÂ Sky Sport. Tra i vari temi affrontati anche il racconto dello scudetto vinto con il Napoli la scorsa stagione:Â 

Qual Ã¨ il ricordo piÃ¹ bello che hai dello scudetto vinto a Napoli dell'anno scorso?Â "Vedere la cittÃ  la cittÃ  esplodere dopo la partita. Ãˆ stata molto bella anche la settimana successiva, siamo rimasti tutti lÃ¬ per festeggiare insieme. La vicinanza, il fare gruppo dopo aver vinto insiemeâ€¦ Sono tutti momenti che non dimenticherÃ² mai".

Qual Ã¨ il tuo obiettivo personale e quale credi possa essere l'obiettivo stagionale di squadra del Torino?Â â€œIl mio obiettivo personale Ã¨ avere piÃ¹ continuitÃ , perchÃ© vengo da un periodo in cui non ho giocato con continuitÃ  per un anno e mezzo al Napoli. Voglio trovare continuitÃ  e giocare ogni settimana il piÃ¹ possibile. Lâ€™obiettivo di squadra deve essere crescere dall'anno scorso e fare meglio dell'anno scorso. Câ€™Ã¨ qualitÃ , c'Ã¨ la piazza e quindi dobbiamo fare meglio dell'anno scorso".

