Primavera Napoli, la rosa per questa stagione: Popovic ancora in lista, spunta il nuovo acquisto Baridò

Calcio giovanile  
Primavera Napoli, la rosa per questa stagione: Popovic ancora in lista, spunta il nuovo acquisto Baridò

Notizie Napoli - La Primavera della SSC Napoli si appresta a vivere una entusiasmante stagione tra campionato di Primavera 1 e Youth League. La pagina Giovanili Napoli ha pubblicato la lista della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026. C'è ancora Popovic che alla fine è rimasto in azzurro. Spuntano i nomi dei nuovi acquisti Ferrante e Baridò: 


PORTIERI

  • Mathias Ferrante 06
  • Francesco Lattisi 06
  • Claudio Pugliese 08


DIFENSORI

  • Vittorio Gambardella 06
  • Alfonso De Luca 06
  • Christian Garofalo 07
  • Giuseppe D'Angelo 06
  • Andrea Caucci 07
  • Francesco Eletto 06
  • Raffaele Colella 06


CENTROCAMPISTI

  • Emmanuele De Chiara 06
  • Salvatore De Martino 07
  • Giuseppe De Martino 07
  • Ivan Anic 07
  • Vincenzo Prisco 08
  • Antonio Cimmaruta 07
  • Marco Genovese 07
  • Luca Lo Scalzo 07
  • Vincenzo Testa 07
  • Alessandro Olivieri 07


ATTACCANTI

  • Matija Popovic 06
  • Salvatore Borriello 06
  • Kevin Gorica 06
  • Christian Raggioli 06
  • Manuel Nardozi 06
  • Umberto Camelio 06
  • Christian Torre 07
  • Luigi Esposito 08
  • Andrea Smeraldi 07
  • Andrea Iovine 07
  • Francisco Barido 08


Allenatore
Dario Rocco

Vice Allenatore
Salvatore Galizia
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top