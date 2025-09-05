Primavera Napoli, la rosa per questa stagione: Popovic ancora in lista, spunta il nuovo acquisto Baridò
Notizie Napoli - La Primavera della SSC Napoli si appresta a vivere una entusiasmante stagione tra campionato di Primavera 1 e Youth League. La pagina Giovanili Napoli ha pubblicato la lista della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026. C'è ancora Popovic che alla fine è rimasto in azzurro. Spuntano i nomi dei nuovi acquisti Ferrante e Baridò:
PORTIERI
- Mathias Ferrante 06
- Francesco Lattisi 06
- Claudio Pugliese 08
DIFENSORI
- Vittorio Gambardella 06
- Alfonso De Luca 06
- Christian Garofalo 07
- Giuseppe D'Angelo 06
- Andrea Caucci 07
- Francesco Eletto 06
- Raffaele Colella 06
CENTROCAMPISTI
- Emmanuele De Chiara 06
- Salvatore De Martino 07
- Giuseppe De Martino 07
- Ivan Anic 07
- Vincenzo Prisco 08
- Antonio Cimmaruta 07
- Marco Genovese 07
- Luca Lo Scalzo 07
- Vincenzo Testa 07
- Alessandro Olivieri 07
ATTACCANTI
- Matija Popovic 06
- Salvatore Borriello 06
- Kevin Gorica 06
- Christian Raggioli 06
- Manuel Nardozi 06
- Umberto Camelio 06
- Christian Torre 07
- Luigi Esposito 08
- Andrea Smeraldi 07
- Andrea Iovine 07
- Francisco Barido 08
Allenatore
Dario Rocco
Vice Allenatore
Salvatore Galizia
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News