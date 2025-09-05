Primavera Napoli, la rosa per questa stagione: Popovic ancora in lista, spunta il nuovo acquisto Baridò

Notizie Napoli - La Primavera della SSC Napoli si appresta a vivere una entusiasmante stagione tra campionato di Primavera 1 e Youth League. La pagina Giovanili Napoli ha pubblicato la lista della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026. C'è ancora Popovic che alla fine è rimasto in azzurro. Spuntano i nomi dei nuovi acquisti Ferrante e Baridò:



PORTIERI

Mathias Ferrante 06

Francesco Lattisi 06

Claudio Pugliese 08



DIFENSORI

Vittorio Gambardella 06

Alfonso De Luca 06

Christian Garofalo 07

Giuseppe D'Angelo 06

Andrea Caucci 07

Francesco Eletto 06

Raffaele Colella 06



CENTROCAMPISTI

Emmanuele De Chiara 06

Salvatore De Martino 07

Giuseppe De Martino 07

Ivan Anic 07

Vincenzo Prisco 08

Antonio Cimmaruta 07

Marco Genovese 07

Luca Lo Scalzo 07

Vincenzo Testa 07

Alessandro Olivieri 07



ATTACCANTI

Matija Popovic 06

Salvatore Borriello 06

Kevin Gorica 06

Christian Raggioli 06

Manuel Nardozi 06

Umberto Camelio 06

Christian Torre 07

Luigi Esposito 08

Andrea Smeraldi 07

Andrea Iovine 07

Francisco Barido 08



Allenatore

Dario Rocco



Vice Allenatore

Salvatore Galizia

