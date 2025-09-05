Bellissimo gesto di Koulibaly! Repubblica lo applaude: "Non ha dimenticato il Senegal"

Bellissimo gesto di Koulibaly! Repubblica lo applaude: Non ha dimenticato il Senegal

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica dedica un lungo articolo a Kalidou Koulibaly, l'ex difensore del Napoli oggi calciatore dell'Al-Hilal in Arabia Saudita. Pochi giorni fa Koulibaly si è recato in Senegal per sostenere il progetto della Mbarodi FC, la sua nuova accademia di calcio per i giovani del Senegal.

Il Leone del Senegal ha edificato un altare senza tempio per dare una mano a chi ha bisogno. (...) Kalidou Koulibaly non ha dimenticato il suo Senegal e con altari discreti, mimetizzati nella religione quotidiana dell’umanità, ha consegnato al villaggio dei suoi genitori un ospedale pediatrico e in un altro villaggio vicino ha inaugurato l’Academy.

