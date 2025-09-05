Milinkovic-Savic titolare al posto di Meret! Già deciso in quale partita giocherà

Meret in panchina e Milinkovic-Savic titolare? È un'ipotesi molto concreta secondo La Repubblica, che oggi anticipa l'intenzione di Antonio Conte di affidarsi al portiere serbo nelle prossime partite del Napoli.

Milinkovic-Savic non è stato convocato dalla Serbia, ha scelto di restare a Castel Volturno per allenarsi ed integrarsi nello spogliatoio e con ogni probabilità verrà premiato. Secondo quanto riporta La Repubblica, il portiere serbo "sa benissimo che ci sarà spazio per lui in una delle prossime due trasferte". Dunque Milinkovic-Savic si prepara a giocare titolare, le partite cerchiate in rosso sono due: