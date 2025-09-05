Danimarca-Scozia, formazioni ufficiali: Hojlund in panchina! Out anche Gilmour, c'è McTominay

Nazionali  
Ultimissime qualificazioni mondiali, Danimarca-Scozia stasera in campo: Rasmus Hojlund contro Scott McTominay e Billy Gilmour. Ma il neo acquisto azzurro non partirà dal 1 minuti. 

L’ex Manchester United, infatti, non comprare tra gli 11 delle formazioni ufficiali ma anzi in panchina. 

  • Danimarca - Schmeichel, Andersen, Mahle, Christensen, Dolberg, Kristensen, Damsgaard, Dreyer, Birieth, Hjulmand, Højbjerg
  • Scozia - Gunn, Hickey, Robertson, McTominay, Hanley, McGinn, Dykes, Adams, Christie, Souttar, Ferguson
