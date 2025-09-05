Torino, Ngonge: "Dal mio arrivo sono cresciuto, ho imparato l'aspetto tattico"

Il neo attaccante del Torino Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la pausa per le Nazionali, iniziando il suo ragionamento dalla crescita avuta dal giorno del suo arrivo in Italia con la maglia dell'Hellas Verona:

"Rispetto a quando ero al Verona sono cresciuto tanto sia come giocatore che come persona. Quando sono arrivato a Verona avevo una mentalità più olandese, giocavo a calcio e pensavo solo ad attaccare e fare gol. Da quel giorno ho acquisito la mentalità italiana, dell'essere rigoroso, del dover lavorare, dell'essere attento alla tattica che qua è importante. Mi sento cresciuto un sacco dal giorno del mio arrivo in Italia".