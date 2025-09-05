Di Napoli: "Baridò lo conosco, è sulla scia Dybala e Soulé! L'ho visto giocare e vi dico che..."

Bruno Di Napoli, procuratore sportivo e agente di Walid Cheddira, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Tra le altre cose, ha detto la sua sul giovane Francisco Baridò, acquisto del Napoli arrivato dalle giovanili della Juventus.

"Baridò l'ho visto giocare diverse volte, lo conosco. E' un giocatore molto molto talentuoso. Continua sulla scia di quella di Dybala e Soulé. Ha grandi prospettive, qualità importanti. Il Napoli e Manna hanno fatto un gran colpo. Io l'ho visto giocare e va aspettato, è un 2008.