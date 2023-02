Addio a Sergio Solli: è morto il noto attore, il parrucchiere diventato mito

Napoli - Morte Sergio Solli, Napoli piace un altro grande mito della città e attore. Nato shampista nel gettonato salone di papà Osvaldo, Sergio Solli era ben avviato a taglio, colore e permanente al servizio delle borghesi signore napoletane di San Pasquale a Chiaia. Nel tempo libero si dilettava con una compagnia amatoriale di attori rapiti dalla recitazione. Fu scoperto dal grande scenografo Bruno Garofalo, che lavorava con Eduardo. Fece un provino per sostituire Luca De Filippo, alle prese con il servizio militare. Da quel momento le sue mani riemersero dall'acqua mentre l'arte lo tirava su avvinghiata alla fluente chioma per sistemarlo nel suo posto naturale. Perché ognuno può essere speciale in uno specifico contesto, ma deve fare in modo di essere trovato. Solli è scomparso oggi all'età di 78 anni, era nato il 19 novembre del 1944.