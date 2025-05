Cosa ci fanno due tifosissimi dell'Arsenal a Napoli? C'entra il Genoa... di Vieira! | VIDEO CN24

Ultime news Serie A - In vista di Napoli-Genoa, in scena domani sera allo stadio Maradona, è arrivato pochi istanti fa il club rossoblù in città! Il Genoa alloggerà nella splendida cornice di Palazzo Caracciolo, dove il pullman che ha condotto dall'aeroporto in città la squadra di Vieira è appena arrivato (qui il video). Curiosità dall'esterno dell'hotel di Via Carbonara, dove sono giunti due tifosissimi dell'Arsenal, che sperano di incontrare il loro idolo di sempre: Patrick Vieira! Ecco il video: