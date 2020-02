Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli porta via i 3 punti dalla Sardegna Arena. Una magia di Mertens ha messo la firma su una prestazione molto attenta in fase difensiva: di fatto Ospina non ha rischiato nulla. Di fronte un Cagliari in crisi ma combattivo. Un Napoli corto, compatto è abile a mettere in rete una delle poche occasioni chiare da gol. Segnale positivo dopo la brutta sconfitta con il Lecce.

In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24