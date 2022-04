Vieri: "Scudetto? Il Napoli non ha più vinto: non è riuscito a gestire la pressione"

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo tv, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro l’Empoli:

“Dopo la vittoria di Bergamo il Napoli era atteso da due partite in casa e tutti dicevamo che in quelle due gare doveva dare dimostrazione di poter vincere lo Scudetto. Invece è successo il contrario, quindi io penso sia stata la pressione a influire tantissimo. A Empoli ti ritrovi sul 2-0 e quindi in teoria pensi sia chiusa e invece il Napoli si è fatto rimontare e secondo me senti addosso le precedenti due partite. Una cosa è giocare e nessuno parla di Scudetto, quando poi si comincia a parlarne e si arriva alle ultime 5-6 partite, la pressione cambia. Nel momento decisivo il Napoli non ha più vinto, il problema è la pressione e il Napoli non ha saputo gestirla”.