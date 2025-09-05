UFFICIALE - Il Milan cede un giocatore in Croazia

Notizie Calciomercato - Cessione a centrocampo per il Milan. La squadra di Allegri si libera di un esubero che ormai era finito ai margini della squadra. Infatti Ismael Bennacer riparte dalla Croazia. Dopo essere finito ai margini della rosa e un tiro e molla durato tutta l'estate, con il giocatore che aveva anche rifiutato l'addio in direzione Trabzonspor, nella notte è arrivata la fumata bianca per il passaggio in prestito annuale con opzione di riscatto alla Dinamo Zagabria.

Questa la nota pubblicata sui canali ufficiali del club croato riportato da TMW:

"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto".