Cosa succede a Lucca? Ecco perchè nelle prime due partite ha fatto fatica

Ultime notizie SSC Napoli - In casa Napoli i riflettori sono puntati sui centravanti: dovranno colmare la voragine creata dall’assenza di Lukaku, scrive il Corriere dello Sport.

“Lucca s’è presentato con i 12 gol realizzati in campionato con l’Udinese, 14 con la Coppa Italia, ma l’impatto è stato normalmente in salita: è cambiata la dimensione, sono cambiati i dettami tattici e le pressioni. Calma e sangue freddo. Hojlund, invece, ripartirà dai 10 gol di una stagione difficilissima per tutto lo United tra Premier e coppe”