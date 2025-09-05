Italia-Estonia, Gattuso fa fuori 4 azzurri dai convocati: la lista

Nazionali  
Sono Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini i calciatori non convocati da Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro l'Estonia. I quattro calciatori assisteranno dalla tribuna alla sfida contro l'Estonia, gara valida per il gruppo I delle qualificazioni europee per la prossima Coppa del Mondo. Nella giornata di ieri aveva invece alzato bandiera bianca Gianluca Scamacca a causa del persistere del problema al ginocchio sinistro: l'attaccante dell'Atalanta nei primi tre giorni di ritiro a Coverciano non s'è mai allenato col resto del gruppo. Ecco i 23 convocati.
Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.

