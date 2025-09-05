Retroscena su Garcia al Napoli: provò a togliere la fascia a Di Lorenzo, ma lo spogliatoio si oppose

Rassegna Stampa  
Rudi GarciaRudi Garcia

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica commenta la decisione del CT Rudi Garcia di revocare la fascia da capitano a Kevin De Bruyne, che da ieri non è più il capitano del Belgio. Per Repubblica è l'occasione di ripercorrere alcune decisioni simili prese da Rudi Garcia ai tempi in cui era l'allenatore del Napoli:

Garcia non è nuovo a mosse del genere. A Napoli appena arrivato provò addirittura a mettere in discussione la conferma di Giovanni Di Lorenzo come capitano - fermandosi soltanto davanti all’opposizione netta del gruppo - e poi arrivò molto presto ai ferri corti soprattutto con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, mortificandoli con delle sostituzioni punitive che ebbero degli effetti devastanti all’interno dello spogliatoio. Fu proprio in quel disastroso periodo che iniziò il gelo tra bomber nigeriano e il club azzurro.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top