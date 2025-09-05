Retroscena su Garcia al Napoli: provò a togliere la fascia a Di Lorenzo, ma lo spogliatoio si oppose

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica commenta la decisione del CT Rudi Garcia di revocare la fascia da capitano a Kevin De Bruyne, che da ieri non è più il capitano del Belgio. Per Repubblica è l'occasione di ripercorrere alcune decisioni simili prese da Rudi Garcia ai tempi in cui era l'allenatore del Napoli:

Garcia non è nuovo a mosse del genere. A Napoli appena arrivato provò addirittura a mettere in discussione la conferma di Giovanni Di Lorenzo come capitano - fermandosi soltanto davanti all’opposizione netta del gruppo - e poi arrivò molto presto ai ferri corti soprattutto con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, mortificandoli con delle sostituzioni punitive che ebbero degli effetti devastanti all’interno dello spogliatoio. Fu proprio in quel disastroso periodo che iniziò il gelo tra bomber nigeriano e il club azzurro.