Napoli Basket, Rizzetta a CN24: "Cerchiamo un giocatore forte e con cazzimma! Shaquille O’Neal è un amico, è interessato al progetto! Ecco cosa mi renderà felice tra un anno" | VIDEO

“Io sto cercando di dare tutto, con umiltà, senza mai fermarmi”. Ha tanta voglia di fare Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, ad un mese dall’inizio del campionato e alla vigilia della semifinale del Trofeo Carlo Lovari a Lucca, che vedrà la sua squadra contrapposta ad una potenza di Eurolega come il Partizan Belgrado. E ai microfoni di CalcioNapoli24 in una one-to-one prova a tracciare un primissimo bilancio.

Vogliamo fare un primo punto della situazione: come è entrato nel mondo del basket italiano un imprenditore che in Italia, già con il Campobasso nel calcio, è riuscito ad ottenere risultati importanti?

“La prima impressione è stata buonissima. Ha confermato tutto ciò che già pensavo: abbiamo preso in mano una piazza ambiziosa, con grandi aspettative, e soprattutto una piazza che sa dare tanto quanto riceve. Io sto cercando di dare tutto, con umiltà, senza mai fermarmi”

Il marchio Napoli, il nome della città, è conosciuto in tutto il mondo, anche in America. Come è stata accolta oltreoceano l’idea del Napoli Basketball? Potrebbero esserci risvolti commerciali, o di fan base?

“Certamente. Stiamo lavorando sul territorio, ma al tempo stesso portiamo avanti un progetto molto internazionale. Solo in Nord America ci sono quasi 20 milioni di italoamericani, in gran parte originari del Sud. Vogliamo creare un legame con loro attraverso il Napoli Basketball. Il primo anno non sarà semplice: sarà un anno di sperimentazione, con tante iniziative. Partiremo dal nostro prodotto – dirette, contenuti, merchandising – non tanto per incassare, ma per farci conoscere e far conoscere Napoli a livello internazionale. Sono molto orgoglioso e curioso: queste sfide mi affascinano”

Il PalaBarbuto è di proprietà del Comune. A che punto siete con l’assegnazione in gestione esclusiva? Come pensate di personalizzarlo per renderlo più accogliente, anche per le famiglie?

“Siamo a buon punto, quasi alla fine del percorso per assicurarci la gestione esclusiva del PalaBarbuto. Una volta ottenuta, faremo tutto il possibile per migliorare l’esperienza dei tifosi e delle famiglie. In parallelo, stiamo valutando anche l’idea di un nuovo palazzetto: è un progetto che ci interessa molto, e siamo pronti a mettere sul tavolo le nostre risorse economiche e umane. Ma è un percorso complicato e lungo: nel frattempo vogliamo ottimizzare al massimo l’esperienza al PalaBarbuto”

Avete in mente qualche idea mutuata dal basket americano?

“Sì, sicuramente. Puntiamo molto sulla “game experience”: eventi per i fan, attività durante i time-out e gli intervalli, per coinvolgere tifosi, famiglie e bambini. Vogliamo anche migliorare il lato food & beverage e merchandising. I tifosi sono i nostri clienti, i nostri consumatori: spetta a loro decidere se il progetto funziona”

I tifosi sognano un nome: Shaquille O’Neal. A che punto siete con lui?

“Stiamo parlando. Shaq è un amico, con lui abbiamo un rapporto personale. È interessato al progetto, ma la partnership non è semplice: ha tanti impegni e rapporti con l’NBA. Manteniamo una comunicazione continua, con grande rispetto, sperando di averlo al nostro fianco in futuro. Per ora c’è un’amicizia molto bella, ma nulla di ufficiale”

Passiamo alla squadra. Dopo la prima amichevole, resta ancora un ultimo giocatore da inserire nel roster. Vi siete dati una tempistica con il gm James Laughlin e coach Alessandro Magro?

“Sì. Cerchiamo un giocatore forte, con qualità tecniche ma anche valori umani: attaccamento alla maglia, grinta, la famosa “cazzimma” napoletana che i tifosi meritano. Che sia un play o una guardia non è detto: ci piacciono i giocatori versatili, in grado di coprire più ruoli e giocare a 360°. Questo è il basket moderno: guardate Shai Gilgeous-Alexander, che può ricoprire tre ruoli, segnare, passare e difendere. È questo l’identikit che cerchiamo”

Tra un anno cosa la renderà felice?