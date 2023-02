Spalletti: "Il terremoto in Turchia e Siria ha scosso tutti: siamo vicini alle persone in difficoltà e agli eroi accorsi" | VIDEO

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha voluto far sentire la propria vicinanza, attraverso i social, alle persone che in questo momento vivino un momento difficile per il terremoto che ha colpito Siria e Turchia:

Spalletti sul terremoto e le vittime in Turchia e Siria

"Il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso anche le anime di tutti noi. Dobbiamo fare sentire la nostra vicinanza a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo drammatico evento e a tutte gli eroi che sono corsi in soccorso".

