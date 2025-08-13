Champions League 2025-2026, via ai play-off! Ecco le 14 squadre qualificate
Champions League
Tutte le squadre ai play-off di Champions League 2025-26 e le prossime partite
UEFA Champions League 2025-2026, via ai play-off! Si sono giocate tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champions e dunque si è completato il quadro delle 14 squadre qualificate ai play-off di Champions. Le 8 squadre che vinceranno i play-off saranno tra le possibili avversarie del Napoli nel girone unico.
Di seguito le partite dei play-off d'andata in programma per il 19 e 20 agosto. Gare di ritorno il 26 e 27 agosto.
- Stella Rossa vs Pafos
- Rangers vs Club Brugge
- Ferencvaros vs Qarabag
- Celtic vs Kairat
- Basilea vs Copenaghen
- Bodo/Glimt vs Sturm Graz
- Fenerbahce vs Benfica
