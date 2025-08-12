Champions League 2025-26, ecco tutti i risultati del terzo turno preliminare

Champions League  
Champions LeagueChampions League

I risultati delle partite di Champions League stasera

UEFA Champions League 2025-2026, via ai turni preliminari! Si sono giocate tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champions: le 16 squadre qualificate si giocheranno dunque i play-off di Champions per decretare quali saranno i club che accederanno alla fase a girone unico.

Ecco i risultati del terzo turno preliminare di oggi:

  • Qarabag-Shkendija 5-1
  • Fenerbahce-Feyenoord 5-2
  • Copenaghen-Malmo 5-0
  • Pafos-Dinamo Kiev 2-0
  • Viktoria Plzen-Rangers 2-1
  • Club Brugge-RB Salisburgo 3-2
  • Slovan Bratislava-Kairat 3-4 d.c.r.
  • Ferencvaros-Ludogorets 3-0
  • Stell Rossa-Lech Poznan 1-1
  • Benfica-Nizza 2-0
