Champions League 2025-26, ecco tutti i risultati del terzo turno preliminare
Champions League
I risultati delle partite di Champions League stasera
UEFA Champions League 2025-2026, via ai turni preliminari! Si sono giocate tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champions: le 16 squadre qualificate si giocheranno dunque i play-off di Champions per decretare quali saranno i club che accederanno alla fase a girone unico.
Ecco i risultati del terzo turno preliminare di oggi:
- Qarabag-Shkendija 5-1
- Fenerbahce-Feyenoord 5-2
- Copenaghen-Malmo 5-0
- Pafos-Dinamo Kiev 2-0
- Viktoria Plzen-Rangers 2-1
- Club Brugge-RB Salisburgo 3-2
- Slovan Bratislava-Kairat 3-4 d.c.r.
- Ferencvaros-Ludogorets 3-0
- Stell Rossa-Lech Poznan 1-1
- Benfica-Nizza 2-0
