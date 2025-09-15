Sarri si difende: "Napoli la squadra più ordinata che ho avuto! Ma non era certo ordinaria..."

Oggi l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai canali ufficiali del club biancoceleste la sconfitta subita ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Quando gli hanno chiesto se ci fosse il rischio che la squadra passi dall'essere ordinata a ordinaria, Sarri ha risposto citando il Napoli:

Â "La squadra piÃ¹ ordinata che ho avuto era il Napoli, che era tutto fuorchÃ© ordinaria. Per essere ordinati oggi forse questa squadra deve pensare e facendolo perde naturalezza e brillantezza, perdiamo cosÃ¬ tempi di gioco e speriamo che questo ordine diventi routine. Ieri ho visto una squadra ordinata e in controllo della partita, non abbiamo concesso nulla agli avversari. Specialmente nel primo tempo pur essendo in controllo della partita abbiamo preso poche iniziative negli ultimi 25 metri e quelle sono le responsabilitÃ che dobbiamo prenderci. Ieri perÃ² non ho visto la squadra di Como, abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio e per pareggiare, abbiamo concesso pochissimo. La responsabilitÃ Ã¨ non aver trasformato il predominio del gioco nel primo tempo".