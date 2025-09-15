Repubblica - Retroscena Conte e staff: ecco come hanno seguito ieri il derby di Manchester

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela come Conte ha vissuto ieri il derby di Manchester, l'ultima partita della squadra di Pep Guardiola in campionato prima di Manchester City-Napoli:

"I gol dei gioielli Phil Foden ed Erling Haaland (autore di una doppietta), gli assist dell’imprendibile Jeremy Doku e le prime parate di Gigio Donnarumma, che ha onorato il suo approdo sulla ribalta della Premier con un debutto da campione. Il City è vivo e vegeto e il Napoli ha potuto constatarlo ieri pomeriggio davanti alla tv, assistendo alla netta vittoria della corazzata di Pep Guardiola all’Etihad Stadium nell’attesissimo derby di Manchester con lo United. [...] Ma il conto alla rovescia per la sfida di Manchester è già scattato ieri davanti alla tv, con Conte e il suo staff che hanno studiato con grande attenzione i prossimi avversari. Impressionante la prova di Haaland, con due gol segnati e un palo colpito nella ripresa. Ritrovato anche il gioiellino Foden, che ha sbloccato il risultato contro lo United di testa. Il Napoli però dovrà fare attenzione in primis alle incursioni sulle fasce laterali di Doku, un cliente difficile per Di Lorenzo a destra e per uno tra Spinazzola e Olivera a sinistra".