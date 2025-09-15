Manchester City, Haaland punta il Napoli: "È bello vincere, ora dobbiamo continuare così"

Le Interviste  
HaalandHaaland

Il Manchester City ha vinto 3-0 il derby in Premier League contro il Manchester United. A fine partita l'attaccante Erling Haaland ha commentato la vittoria ai canali ufficiali del club, mandando anche un messaggio in vista della prossima partita contro il Napoli in Champions League.

"Ne avevamo bisogno! Si vuole sempre vincere nei derby, ma oggi lo volevamo ancora di più e sono molto sollevato e felice che oggi ci siamo riusciti tutti insieme. È bello vincere le partita ma ora dobbiamo continuare così. Oggi siamo super felici".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top