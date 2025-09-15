Manchester City, Haaland punta il Napoli: "È bello vincere, ora dobbiamo continuare così"

Il Manchester City ha vinto 3-0 il derby in Premier League contro il Manchester United. A fine partita l'attaccante Erling Haaland ha commentato la vittoria ai canali ufficiali del club, mandando anche un messaggio in vista della prossima partita contro il Napoli in Champions League.

"Ne avevamo bisogno! Si vuole sempre vincere nei derby, ma oggi lo volevamo ancora di più e sono molto sollevato e felice che oggi ci siamo riusciti tutti insieme. È bello vincere le partita ma ora dobbiamo continuare così. Oggi siamo super felici".