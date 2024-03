Pavarese: "Napoli, troppo importante battere la Juve per tornare in lizza per un posto in Champions"

L’ex ds del Napoli, Gigi Pavarese, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli-Juventus è una partita che ha importanza che va al di là della solita sfida con la Juve, per il Napoli è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions. La gara di domani può sancire il ritorno del Napoli, che dopo la prova di Reggio Emilia ha dato l’impressione che tutti ritrovassero la fiducia in se stessi. Questo è il primo passo verso la rinascita.

Vincere aiuta a vincere e fa sì che aumenti sempre l’autostima, sono mancate le vittorie che hanno portato qualcuno forse a deprimersi, il vento però sta cambiando e bisognerà confermarsi domani sera al Maradona. Poi venerdì c’è il Torino, a cui auguro di conquistare un posto Uefa perché lo meritano i suoi tifosi, ma bisogna però pensare prima alla Juve. Successivamente, al Toro, anche perché bisognerà vendicarsi della figuraccia dell’andata, quella che ha forse segnato il punto più basso della gestione Mazzarri.

A quale Napoli-Juve sono più legato? Quello in Coppa Uefa, con il gol di Renica al 119′ che ci spalancò le porte delle semifinali, senza dubbio”.