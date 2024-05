Notizie Calcio - Iervolino pensa per la sua Salernitana (che è virtualmente retrocessa in serie B già a febbraio) di dare disponibilità all'apertura del capitale e lo ha ribadito anche in conferenza stampa.

Cessione Salernitana, le ultimissime

Per questo motivo, dialoga fitto con l'ad Milan e ascolta interlocutori interessati alle quote azionarie della Salernitana: è iniziata la due diligence con Brera Holding e anche con un fondo americano; un gruppo imprenditoriale italiano ha chiesto informazioni. Lo scrive Il Mattino.