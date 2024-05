Sarri e la prossima squadra: "Non nego che potrei fare questa scelta"

Dove allenerà Maurizio Sarri la prossima stagione? A rispondere al quesito è stato direttamente l’ex allenatore del Napoli intervenuto alla presentazione del 22° Memorial Niccolò Galli.

Ecco le dichiarazioni riportate dai colleghi di TMW:

Se c'è un progetto che mi intriga sicuramente, per ora ho offerte solo dall'estero. Se poi arrivasse qualcosa dall'Italia valuteremo. Non nego che potrei andare all'estero, avevo dubbi ad andarci la prima volta ma poi ti rendi conto che il calcio è calcio ad ogni latitudine. Vediamo le evoluzioni, non vorrei avere quella fretta che solitamente ti fa perdere la lucidità.