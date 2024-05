Ultima di Osimhen, vuole esserci col Lecce e salutare il popolo napoletano

Calciomercato Napoli - Osimhen pronto a lasciare Napoli dopo aver trionfato. Ormai ci siamo, la sua avventura in azzurro è giunta ai titoli di coda e non sembrano esserci sorprese in programma.

Calciomercato Napoli: Osimhen via, vuoi salutare tutti

Con il Lecce al Maradona nell'ultima partita di campionato dovrebbe essere la passerella di addio dell'attaccante nigeriano. Il condizionale è d'obbligo perché Osimhen è fermo ai box, ha saltato la trasferta di Firenze per alcune noie muscolari, condite da un fastidio al ginocchio che si porta dietro da tempo, e sta facendo il possibile per recuperare in vista della sfida con i salentini.

Come spiega Il Mattino, l'attaccante farà di tutto per esserci, per salutare il popolo napoletano che ne ha celebrato e riconosciuto le gesta, sopportando anche qualche bizza che spesso si concede ai top player degli ultimi tempi.