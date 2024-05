Conte, l'amico: "Il Napoli ha già preso il nuovo allenatore"

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Michele Padovano, ex Juventus, dirigente sportivo e amico di Antonio Conte:

“Il Napoli avrà già il nome e gli accordi con il nuovo allenatore. Se conosco bene gli addetti ai lavori degli azzurri è già tutto pronto, poi l’ufficialità arriverà appena terminato il campionato. Sarà Conte? Questo non lo so, ma mi piace pensare che le squadre importanti come il Napoli siano già pronte per la prossima stagione. De Laurentiis è intelligente da capire cosa servirà davvero agli azzurri per ripartire. Fossi un dirigente di qualsiasi squadra che punta a vincere, prenderei Antonio. Ha una marcia in più e non vedo altri.

Conte indispettito dall’attesa? Antonio è uno con un caratterino che conosciamo tutti, quindi non mi stupirei. Ma non credo che il Napoli abbia lasciato Conte nel limbo dell’attesa, le scelte sono state già fatte e avranno già scelto a chi dare la panchina, indifferentemente da Antonio o meno. Cosa può dare Manna? Può dare tanto al Napoli, ma andiamoci piano. È alla sua prima esperienza importante e sarà protagonista in una piazza e in una società esigente. Sarà messo a dura prova. Piazze come Napoli hanno bisogno di entusiasmo ed esperienza, quindi mi aspetto che il presidente gli affianchi un allenatore di grande personalità e curriculum”.