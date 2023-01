Ultimisisme Calcio Napoli - Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 di Lecce: “Volevamo 3 punti stasera ma non abbiamo iniziato bene, abbiamo preso 2 gol e siamo ritornati nella partita. Avevamo qualche occasione per fare il 3-2 ma non abbiamo approfittato, tuttavia non abbiamo nemmeno subito... . ma dobbiamo tornare a vincere. -9 dal Napoli? Certo che ci crediamo ancora, ci crederemo fino alla fine. Ma ora dobbiamo solo riflettere su cosa abbiamo sbagliato”.