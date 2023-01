Marchegiani: "In Italia bisogna seguire il progetto del Napoli! Meret? Poteva essere allo Spezia, questo ci fa capire una cosa"

Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In Italia bisogna seguire il progetto del Napoli. Non si possono spendere soldi e cifre enormi per calciatori affermati che poi magari non rendono. Bisogna puntare sui giovani talenti a costi contenuti.

Visivamente si ha la sensazione che il Napoli sia a livello delle migliori d’Europa, per gioco e per come aggrediscono la partita. Le idee le hanno da inizio stagione, giocano meglio delle altre, ma condizione e ritmo in questo momento della stagione sono eccezionali.

Meret poteva essere portiere dello Spezia se fosse arrivato Keylor Navas. Questo ci fa capire quanto le casualità cambiano le carriere dei calciatori".