Lega Serie A, Casini: "Agenzia governativa? Abodi ci ha dato tempo per proporre degli aggiustamenti"

Lorenzo Casini, presidente della lega di serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"La Lega Serie A resta contraria all’Agenzia governativa, che è una ingerenza della politica e i rischi delle ingerenze sono sempre negative. Ma il ministro Abodi ha dato tempo per discutere dei correttivi.

Ci ha anticipato che la norma verrà modificata e ci ha dato del tempo per parlarne e proporre alcuni aggiustamenti. Noi come Lega ne parleremo nell’assemblea del 15 maggio. Con Uefa e Fifa sono in corso dialoghi, ma quello è compito del presidente federale".