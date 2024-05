Addio Meluso? Può rimanere con De Laurentiis! Kiss Kiss Napoli: gli è stato proposto il Bari, i dettagli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci sono delle notizie sul Napoli che dobbiamo dare, sull’attuale direttore sportivo Mauro Meluso: l’addio di Meluso potrebbe essere parziale, perchè il presidente Aurelio De Laurentiis lo stima molto come professionista, come uomo e come ds, e ha proposto a Meluso di continuare a lavorare con la famiglia De Laurentiis occupandosi della ricostruzione del Bari, anche se giovedì dovesse retrocedere in Serie C. Non escludo che possa ripartire Meluso dal Bari, che sia in B oppure in C”