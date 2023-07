Il Mattino su Giuntoli: prova a tendere la mano all'ambiente Napoli, ma ormai viene considerato un reietto

Calciomercato Napoli - Dopo otto anni nel calcio ci sta che a un certo punto ci sia chi voglia cambiare aria, come l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, presentato dalla Juventus. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Giuntoli presentato dalla Juventus

“Poco importa se «tifa per la Juventus fin da piccolo». Perché Giuntoli non ha mai fatto nulla per favorire la Juve in questi anni. Ha deciso di voltare pagina, per ricostruire il club bianconero. «Ringrazio chi mi ha dato otto anni fa questa grande occasione di lavorare a Napoli», dice provando a tendere la mano a un ambiente dove, ormai, viene considerato come un reietto per via della fede della sua gioventù (condivisa con il padre che ha perso da giovane)”