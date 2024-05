Giubilato: "Crollo Napoli? Con l'addio di Spalletti i giocatori si sono sentiti abbandonati"

Ultimissime Calcio Napoli - Intervenuto a Club Napoli all News su TeleclubItalia, parla l'ex difensore del Napoli David Giubilato che ha vestito la maglia azzurra dal 2005 al 2007.

"Napoli è una piazza che va meritata, anche Spalletti è arrivato dopo una carriera ventennale, formata anche da esperienze all'estero che ne hanno forgiato carattere e personalità. Penso che per capire cosa stia succedendo adesso si debba ritornare al finale della scorsa stagione, lì qualcosa si è rotto e con l'addio di Spalletti i giocatori si sono sentiti abbandonati, perché erano affezionati a lui ed erano pronti a ripetersi. La vera forza di Spalletti è stata quella proprio di riuscire a formare un unico sistema nella quale tutti si sentivano parte di qualcosa e davano il 200%. Giocare al Napoli non è come giocare altrove"