Cagliari-Fiorentina verso l'anticipo di giovedì, niente contemporaneità con Napoli-Lecce?

Niente contemporaneità per Napoli-Lecce e Cagliari-Fiorentina dell'ultima giornata di Serie A: non è ancora ufficiale ma lo sarà presto. Orari e giorni separati sebbene si potrebbe ancora definire il piazzamento relativo all'8° posto valevole potenzialmente l'Europa.

Cagliari-Fiorentina verso il giovedì, Napoli-Lecce nel weekend

Come infatti rivela TMW, si va verso l'anticipo giovedì alle 20.45 per la Viola: considerando che i toscani saranno impegnati il 29 maggio ad Atene contro l'Olympiacos per la finale di Conference League, l'ultima gara stagionale sarà anticipata così da offrire alla squadra di Vincenzo Italiano una settimana di tempo per preparare il grande appuntamento internazionale.