Gazzetta, Monti a CN24: "Pioli? Sembra più il Milan a spingerlo verso Napoli. Gli azzurri ripartiranno da due certezze"

Calciomercato Napoli - Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Pioli? La matassa si sbroglia solo con rapporti e volontà . In primis bisogna capire se il Napoli vuole andare fino in fondo su questo nome e ad oggi non c’è questa certezza su nessuno degli allenatori accostati. Sono curioso nel vedere se il Napoli, per la prima volta, prenderà un allenatore sotto contratto con un’altra squadra. Ad oggi mi sembra quasi che sia più il Milan a spingere Pioli a Napoli”.Â

Tempistiche lunghe per il nuovo tecnico? Il Napoli ha un vantaggio, ovvero che l’anno prossimo se andrà bene sarà la Conference o l’Europa League. Questo dovrebbe dare modo di dare tempo ad un nuovo progetto di avanzare, scegliendo giocatori funzionali al nuovo allenatore. Di tempo c’è ancora, ma mi sembra quasi di vedere le lungaggini del casting per il tecnico dello scorso anno. Il Napoli ripartirà da due certezze: che non farai la Champions e venderai Osimhen”.Â

Conte può fare la fine di Ancelotti a Napoli? Non credo, sarebbero tempi diversi e contesti diversi. Conte arriverebbe in un Napoli che ha fatto molto male e non sarebbe difficile fare meglio. La fortuna è una delle tante qualità di Ancelotti, ma lui è più abituato a guardare una macchina da F1 che una da rally”.Â