Gabri Veiga e il rifiuto al Napoli: "Ho preferito l’Al-Ahli, chi dice che l’ho fatto solo per soldi non mi conosce"

Il Napoli era sulle sue tracce ma alla fine l'ha spuntata l'Al-Ahli, Gabri Veiga ha parlato ai microfoni del proprio club:

"Ora va bene, anche se ci ho messo un po' per ambientarmi. Abbiamo vinto il derby contro l'Al-Ittihad e da lì le cose sono andate meglio. All'inizio ci abbiamo messo un po' a capire quello che voleva il mister. Poi da novembre siamo migliorati tanto e siamo tutti contenti: l'obiettivo minimo è arrivare nelle prime tre posizioni e andare in Champions League asiatica, sarebbe importante per il club. Solo chi è dentro sa cosa è successo: i miei amici, i miei agenti, la mia famiglia. La gente può pensare mille cose e mi farebbe più male se le critiche provenissero da persone vicine a me. Loro non pensano che abbia torto, mi supportano e hanno capito perché ho lasciato Vigo per l'Arabia Saudita. Se qualcuno mi critica riguardo ai soldi è perché non mi conosce. Io sono molto tranquillo. Le persone vedono cose dall'esterno che non sono reali. Non è invidia, forse è mancanza di empatia. Vorrei che la mia decisione fosse rispettata, che io abbia ragione o torto. Sono decisioni personali che bisogna prendere. Comunque non posso preoccuparmi di quello che pensa la gente in generale, anche se rispetto tutti, purché loro rispettino me".