Gazzetta - Conte merita di vincere la Champions League: farlo a Napoli vorrebbe dire una cosa

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è stato nominato Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or.

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su Conte e sulla prossima Champions League che vedrà il ritorno degli azzurri:

"Perché merita di vincerla, col Napoli o con un’altra squadra. Col Napoli sarebbe più dello scudetto immediato della scorsa stagione, una impresa epocale. Intanto ci lavora, scalpellando le sue due squadre quasi al completo, una prima volta per De Laurentiis, che pure ha quella vetta e quella voglia come orizzonte da molto tempo. E dopo essere caduto nella stagione dello sconforto dopo lo scudetto spallettiano è quasi pronto a tutto pur di non rivivere quel tempo di umiliazioni, gol subiti e sofferenze".

