Di Lorenzo, l'agente chiarisce: "Non è vero che voleva togliergli la fascia, sue parole fraintese"

Intervenuto oggi durante la Palermo Football Conference, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, è tornato anche su Rudi Garcia e la questione legata a un presunto cambio di capitano.

Cambio capitano Napoli con Garcia? Cosa svela l'agente di Di Lorenzo

Ecco le dichiarazioni riportate da TMW: 

"Quando c'√® una ripartenza come √® successo al Napoli, che ha cambiato allenatore e direttore sportivo, le difficolt√† sono sempre tante, malgrado la squadra sia pi√Ļ o meno la stessa, come tra l'altro √® successo alla Lazio, che anno scorso √® arrivata seconda. Ci pu√≤ stare di non ripetere la stessa stagione. Non √® vero che Garcia voleva togliere la fascia di capitano a Di Lorenzo, √® una persona di spessore e intelligente, conosceva il valore del mio assistito e le sue parole sono state interpretate male dai giornalisti".