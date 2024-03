Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Gli Europei si faranno al Maradona: pronti a finanziare il restyling. Dove sta il progetto di De Laurentiis?"

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gli Europei di calcio si faranno a Napoli non perché li fa venire De Laurentiis bensì perché verra scelta Napoli come città ospitante con altre quattro città come Milano, Roma, Torino. Gli investimenti per la riqualificazione del Maradona si faranno indipendentemente da De Laurentiis o privato. Sono passati 103 giorni dall'ultimatum di De Laurentiis, stiamo aspettando un suo progetto di restyling. Non c'è stato nulla. Non è solo una questione di abbattimento e ricostruzione, in questa legge stadi di poter riqualificare anche tutta l'area che circonda l'impianto sportivo. Non posson oessere le cifre circolate come leggo, 50-100 milioni di euro, essere idonee per farlo. La domanda però è una: dove sta il progetto stadio di De Laurentiis?

Quella del presidente è stata una aurielata su Bagnoli. Se voi pensate che stiamo qui ad aspettare che De Laurentiis presenti un progetto mettendo dei fondi per l'Europeo siamo davvero fuori dal mondo. Lo dico con tutto il rispetto del caso sia chiaro. Vero che il Comune non vive un momento facile dal punto di vista economico e di bilancio, ma non ci affidiamo a De Laurentiis per fare gli Europei. AVremo una linea di credito con il Governo per fare i lavori che servono.

Pista d'atletica? Il Comune andrà da solo sullo stadio Maradona. La pista d'atletica è un falso problema, dobbiamo avvicinare le Curve al rettangolo verde di gioco. Nel regolamento Uefa non è prevista la pista d'atletica ma viene richiesto l'avvicinamento di alcuni settori al campo da gioco per migliorare la visibilità. Le Tribune non hanno questo problema, le Curve no. Va fatto una lavoro sulla capienza, il terzo anello deve essere sviluppato. I tecnici dicono che ci sono i margini per recuperare quello spazio".