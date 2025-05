Gazzetta dello Sport 5. Male Big Rom, divorato da un ragazzino classe 2006. Non riesce ad attaccare la profondità e sbaglia anche in appoggio. Un’altra serata no.

Tuttosport 5. Viene anticipato da Leoni e non crea nessun pericolo verso la porta di Suzuki.

Corriere dello Sport 5. Distante dai compagni, soffre la marcatura di Leoni e va spesso in fuorigioco. Conte lo richiama spesso.