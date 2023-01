Brambati: "Allegri è il responsabile della sconfitta con il Napoli. Champions? Sarà spartiacque anche per gli azzurri"

Calcio Napoli - L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato la giornata di campionato.

Napoli-Juve, ha trovato qualcosa di sbagliato nel gesto di Spalletti nel post-gara?

"Avrei voluto vedere il contrario. Se avesse perso il Napoli 5-1, sarebbe corso da Allegri per stringergli la mano? Non credo".

Juve, Allegri ha adottato una tattica suicida col Napoli? Storia finita con il club?

"Con il Napoli c'è un evidente errore che è l'inserimento per 90' di Chiesa, che era da un anno che non ne faceva per via dell'infortunio. Una buona responsabilità Allegri ce l'ha, perché ha avallato un mercato dove ha comprato diversi elementi, almeno 5-6 giocatori importanti. In più da inizio anno almeno 30 infortuni, un po' di responsabilità anche in questo c'è. Se a Napoli ti mancavano 5 giocatori qualche colpa c'è. Perché il Napoli è arrivato alla sfida con tutto l'organico al completo? Ci sarà una differenza nello staff atletico. Io l'ho sempre detto che non è adatto per ricostruire, è un altro tipo di allenatore. Una squadra che ha preso fino a Napoli 7 gol e poi ne prende 5 solo in una è colpa del tecnico, qualche errore ci sarà stato".

Sarri e Tare, di nuovo polemiche. Ma Lotito è intervenuto con un comunicato:

"Sarri non ha tutti i torti, ci sono squadre più attrezzate per la Champions. Che poi la Lazio posa arrivare lì, come la Roma, ci sta. Non è ancora deciso nulla. Non è vero che il Napoli ha già vinto, la storia ha visto rimonte importanti. Il campionato è lungo. Mi stupisco come Allegri dopo l'Udinese abbia detto che il quarto posto è consolidato. Ma di cosa? Ci sarà sempre bagarre lì, fino alla fine o quasi".

Chi rischia di più tra Milan, Inter e Milan lì davanti?

"L'Inter rischia meno, vista la rosa. Se fa un filotto importante può allungare. Certo, ora avrà anche la Champions, che sarà uno spartiacque importante anche per il Napoli. La Champions porta via energie psico-fisiche. Può darti entusiasmo ma porta via energie".