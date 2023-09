Bagni: "Non c’è più la gioia nel giocare, il Napoli dello scudetto non c’è più! Aspetto che Natan venga attaccato"

Ultime notizie Napoli - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

«Ma voi avete visto le facce dei giocatori? Non sono più le stesse. Non c’è più la gioia nel giocare. Il Napoli dello scudetto non c’è più. Abbiamo assistito a sei mezze partite e le uniche vittorie portano la firma dei calciatori forti. Ogni tecnico ha le proprie idee, ma se arrivi ad allenare una squadra perfetta e la peggiori evidentemente hai sbagliato qualcosa»

Cosa raccontano le facce dei giocatori?

«Non sono felici, è evidente, e sono convinto che vorrebbero chiedere all’allenatore, e magari l’avranno già fatto, perché c’è questa differenza col passato. Per i risultati c’è ancora tempo, ma le prestazioni sono preoccupanti. Quello che prima era il dominio del gioco oggi è diventato semplice e sterile possesso palla. E non ditemi che quella di domenica è stata una bella partita perché il Bologna ha giocato per difendersi. Natan ha avuto un approccio positivo, ma aspetto altre partite, quando sarà attaccato, per un giudizio più approfondito»