Genoa, Vieira prova lo sgambetto al Napoli: "L'Inter merita di vincere..."

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista anche di quella che sarà la prossima sfida di campionato con il Napoli. L'ex giocatore dell'Inter proverà a fare uno sgambetto agli azzurri visto anche il suo passato in nerazzurro. Queste le sue parole sulla Finale Champions:

"Andrò a Monaco per la finale. Da bambino arrivai a Parigi e mi piacque subito il Psg, di cui ero tifoso. Penso a Rai, Ginola, Weah. Ma dentro di me c’è anche una parte interista, sono rimasto a Milano tre anni e mezzo ed è stato un periodo meraviglioso. Credo che meriterebbe di vincere l’Inter per quello che ha fatto negli ultimi anni, ma pure il Psg, che ha avuto il coraggio di lasciare andare via uno dei tre giocatori più forti del mondo, Mbappé, eppure è arrivato in finale. Comunque vada, sarò felice".