In vista della prossima partita Inter-Lazio ha parlato Pedro al microfono di DAZN nel post gara: "Mancano ancora due partite. Abbiamo una partita molto complicata contro l'Inter, loro giocano per il campionato e noi per la Champions League. Sarà una partita molto intensa e aperta, serve una bella prestazione se vogliamo fare punti là".