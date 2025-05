Sabatini: "Anche senza Champions e scudetto il lavoro di Inzaghi resterebbe straordinario quest'anno"

Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Se finisse senza vincere nulla, come andrebbe considerata la stagione nerazzurra?

«Importante, dal gioco bello, arioso, piccante, produttivo. Certo, il calcio è tragedia e la tragedia si materializza in pochi secondi, mettendo in discussione tutto quello che hai fatto nella vita. Però il lavoro di Simone resta straordinario».



Come l’Inter deve gestire queste ultime giornate di campionato?

«Non deve vivere di nessun rammarico. Il senso di colpa, qualora lasciassi qualche partita per strada, durerebbe nel tempo. L'Inter giocherà le ultime gare di A per vincerle».