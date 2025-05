Restyling Maradona, strategia chiara del Comune: niente alibi per De Laurentiis

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a quanto accaduto ieri durante l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi:

"Il sindaco ha presentato a De Laurentiis il progetto dimostrando tecnicamente che i lavori al terzo anello si possono eseguire e che Palazzo San Giacomo è disposto a finanziarli, ampliando la capienza da 52 mila a 60 mila posti. Intervento propedeutico a una più ampia riqualificazione dell’impianto per fare in modo che sia una delle sedi degli Europei del 2032. Si attende, inoltre, il decreto del governo che darà la possibilità di accedere a misure che potrebbero attrarre altri investitori. Chiara la strategia del Comune: non dare alibi a De Laurentiis. Per adesso il Napoli ha preso tempo, ma Manfredi è intenzionato ad andare avanti".