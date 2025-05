Follia Kalulu, pugno a Castellanos e rosso: sarà squalificato 2 giornate

Una follia di Pierre Kalulu cambia Lazio-Juventus. Il difensore francese finisce anzitempo sotto la doccia per espulsione, dopo un pugno alla schiena rifilato al Taty Castellanos dopo un contrasto vinto con il centravanti biancoceleste. L’arbitro Massa, un primo momento, non aveva visto quanto accaduto ma, richiamato al monitor dal VAR dopo che Castellanos era finito a terra, ha estratto il cartellino rosso all’indirizzo dell’ex Milan, fino a questo momento tra i migliori.

Il commento di¬†Luca Marelli¬†su¬†Dazn: ‚ÄúCome gi√† successo in altre occasioni, anche in questa circostanza le immagini del VAR hanno chiaro quanto successo. Si era visto che ci fosse stato un colpo, non al volto ma alla schiena, di Kalulu, ma non si capiva l‚Äôentit√†. √ą un colpo totalmente gratuito, violento: condotta violenta, ci saranno due giornate di squalifica come gi√† successo a Yildiz‚ÄĚ.