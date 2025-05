Probabili formazioni Napoli-Genoa: ansia Lobotka, la decisione di Conte. Vieira se la gioca all'attacco

Probabili formazioni Napoli-Genoa: c'è grandissima attesa per il match di domani al Maradona alle 20.45. Perché il risultato potrà dire tanto, se non tutto, su questa corsa scudetto giunta ormai al fotofinish.

Gli azzurri, come da alcune gare a questa parte, ci arrivano non al top sul piano fisico a questo appuntamento considerando alcuni giocatori non al top e che dovranno necessariamente partire dalla panchina. Situazione più serena, almeno in termini di infermeria, per gli ospiti che non hanno particolari defezioni.

Ultimissime Napoli-Genoa, le scelte di Conte

Scelte piuttosto forzate per Antonio Conte, a partire dalla difesa dove oltre Meret tra i pali schiererà una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola considerando le problematiche fisiche relative a Buongiorno da una parte e soprattutto Juan Jesus dall'altra.

Ma è in mediana che c'è l'enorme dubbio di questa gara: Lobotka. Come spiegato da Conte in conferenza la decisione finale verrà presa domani con la rifinitura e Gilmour si tiene pronto. Ma il tecnico ha anche detto: "Non ne farei mai a meno".

Ciò lascia pensare, tranne eventuali difficoltà che potrebbero emergere nelle prossime ore, che gli chiederà di stringere i denti per questo sforzo finale impiegandolo.

La posta in palio è altissima per rinunciarvi. A completare la linea del centrocampi i soliti Politano, Anguissa e McTominay. Zero dubbi in attacco: avanti con Lukaku-Raspadori a completare il 4-4-2. Neres ritorna in panchina ma non è ancora pronto al 100%.

Ultimissime Napoli-Genoa, le scelte di Vieira

Come dicevamo, Vieira ha decisamente meno grattacapi relativamente all'infermeria. Gli infortunati ci sono eccome ma il discorso è chiaramente diverso, sia per i relativi giocatori che per una salvezza ormai acquisita con larghissimo anticipo.

Il suo solito 4-2-3-1 vedrà Leali tra i pali con Sabelli a destra, De Winter-Vasquez centrali e Martin sull’out mancino. L’unico assente delle ultime ore è Thorsby squalificato. Ci saranno Frendrup e Masini a far schermo davanti alla difesa, con un quartetto offensivo che dovrebbe coinvolgere l'ex Zanoli, Messias e Vitinha con Pinamonti come massimo terminale offensivo.

Probabili formazioni Napoli-Genoa

Napoli (4-4-2) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte Genoa (4-2-3-1): Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira

Fischio d'inizio alle 20.45.