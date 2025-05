Radio Marte - Alla moglie di De Bruyne non sono piaciuti gli appartamenti di Posillipo: il motivo

Calciomercato Napoli - A Radio Marte, il giornalista Dario Sarnataro ha rivelato che la moglie di Kevin De Bruyne, nella sua visita a Napoli, non è rimasta soddisfatta delle case visionate nel quartiere Posillipo.

«La trattativa con il Napoli è vera: il calciatore piace al club azzurro, che sta provando a portarlo in Italia. La moglie di De Bruyne è già stata in città e, quando si muove la famiglia, vuol dire che il trasferimento non è impossibile e che si sta valutando tutto. Da quanto ci risulta, la consorte del belga non sarebbe rimasta molto contenta dalle case viste a Napoli. Si tratta di un paio di appartamenti in zona Posillipo che non l’avrebbero entusiasmata perché le esigenze sarebbero altre: le sue richieste sono di una una casa più grande e moderna, diversa. I De Bruyne sono abituati a ‘mega villoni’ con tanto spazio, quello che difficilmente puoi trovare a Napoli centro. Qualcuno della famiglia, forse un collaboratore, prossimamente tornerà a verificare altre situazioni. L’appartamento è solo uno degli aspetti da considerare, insieme all’offerta economica ed alle proposte della concorrenza».